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Yaşam

Polis tehdidini Başbakanlık'ta protesto etti!

Tehdit edildiği için bir polisi valiliğe şikayet eden hayat kadını, yetkilere ulaşamayınca Başbakan'dan yardım istedi...

24 Ocak 2011 02:00

T24 - Kendisini tehdit ettiği iddiasıyla bir polisi valiliğe şikayet eden hayat kadını, yetkilere ulaşamadığını söyleyerek Başbakan'dan yardım istedi.

Kendisini tehdit ettiği iddiasıyla bir polisi valiliğe şikayet eden ve gerekli makamlara sesini duyurmak için ikinci kez soyunarak protesto eden Y.Y Başbakan'dan yardım istedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Hayat kadını olduğu için gerekli makamlara ulaşamadığını iddia eden Y. Yaptığı eylemlerden sonuç alamadığı için hakkında şikayette bulunduğu V.Y. isimli polisin daha fazla üstüne geldiğini söyledi. Zaman zaman şikayet ettiği polis tarafından tartakladığını iddia eden genç kadın "Bundan sonra benim olacaksın, dost hayatı yaşayacağız ve bana çalışacaksın" diyerek beni tehdit etti. Ben bir kadın olarak tek başına mücadele etmeye çalışıyorum "Devlet büyüklerine sığınıyorum kime sığınayım ben, yetkililerden yardım istiyorum, Başbakan'dan yardım istiyorum" şeklinde konuştu. İşini sevdiğini ve şimdiye kadar çevresinden yaptığı eylem ile ilgile olumsuz bir tepki görmediğini ifade eden genç kadın hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek "Ben böyleyim beni kabul eden böyle kabul eder, sonuçta her insanın bir mesleği var benim mesleğimde bu. Ben işimi severek yapıyorum. Kimseye zararım yok. Ben işimi yapıyorum"  diye konuştu.



 

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