Polis: Tatlıses suikastçisiyle göz göze geldi!

TATLISES’E SALDIRIDA 4 SENARYO



Polisin kamera kayıtlarından elde edilen bilgilere göre yaptığı açıklamada, ilk kurşun asistanına geldi. Sonra otomobil yola devam ederken tüfekli saldırgan Tatlıses ile göz göze geldi, kafasını eğdi ama kurşundan kurtulamadı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İbrahim Tatlıses’e yönelik saldırıyı büyük bir ekip kurarak soruşturan İstanbul polisi, önemli delillere ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde 8, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemek için de 2 ekip olmak üzere 30 polisin görev aldığı 10 ekip kuruldu. Kamera görüntelerini detaylı şekilde izleyen polis, saldırganlara, Tatlıses’in programını izleyen bir kişinin yardımcı olduğu kanaatine vardı. Polisin tespitine göre, Nurol Plaza’nın etrafında dikkat çekmeden beklemek mümkün değil. Bu nedenle saldırganlar daha dikkat çekmeyecekleri bir yerde Tatlıses’in çıkışını bekledi. Polis, bu bekleme noktasını tespit etti.Programın sonlarına doğru, kamera kayıtlarına göre bir kişi dışarı çıkarak cep telefonuyla bir görüşme yaptı. Ardından Tatlıses çıktı ve hayranlarıyla fotoğraf çektirip otomobilin ön koltuğuna oturdu. Polise göre, telefonda konuşan kişi, saldırganlara çıkışın az sonra yapılacağını haber verdi.Tatlıses’in aracı hareket ettikten hemen sonra arka koltukta oturan ve camdan sarkan bir saldırgan kaleşnikofla ateşe başladı. İlk kurşun Tatlıses’in asistanı Buket Damla Çakıcı’ya isabet etti. Sonra otomobil yoluna devam ederken, tüfekli saldırgan ile Tatlıses göz göze geldi. Çakıcı, “vuruldum” diye bağırırken, Tatlıses kafasını torpido gözüne doğru eğdi. Bu sırada kurşunlardan biri Tatlıses’in kafasına isabet etti. Tatlıses, bir daha yan yattığı yerden kalkmadı. Geride kalan Tatlıses’in korumaları ise, önce ne olduğunu anlamadı, ardından şoförün aramasıyla durumdan haberdar oldu. “Deliller kaybolmasın” diye yerden boş kovan toplayan korumalar, sonra hastaneye giden Tatlıses’in makam aracını takibe başladı. Saldırganlar tek yön olduğu için yaralı Tatlıses ile aynı güzergâhta seyretti. Şoför, Türk Telekom Arena’nın yakınından hastaneye dönmek için sapınca saldırganlarla yollar ayrıldı.Polis yetkilileri, saldırıyı bilinen herhangi bir mafya grubunun gerçekleştirmediğini bildirdi. Tatlıses’in bazı akralarının şüpheliler arasında olduğunu belirten polis, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.Kameralar tarafından görüntülenen ve saldırıda kullanılan aracın çevresinde bulunan sigara izmaritlerinin saldırganlara ait olduğu iddia edildi. İzmaritlere yönelik olarak laboratuvarda DNA incelemesi yapılırken, polisin iki kimlik bilgilerine ulaştığı öne sürüldü.Olayda kullanılan kaleşnikof tüfeğin de balistik incelemesi tamamlandı. Silahın İstanbul’da herhangi bir olayda kullanılmadığı belirlendi. Ancak diğer illerde kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı bildirildi.Öte yandan dün Asayiş Şube ve Organize Şube Müdürlüğü’nün failleri arama çalışması sürerken öğle saatlerinde gelen bir ihbar polisi alarma geçirdi. Saldırganların kullandığı otomobili kullanan kişinin Bahçelievler’de bir adreste bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.Verilen eşkal doğrultusunda bir kişi Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 yaşındaki şüpheli Asayiş Büro Amirliği ’ne getirilerek sorgulandı. Şüpheli, yaklaşık iki saat süren sorgusunun ardından saldırıyla ilgisi olmadığı belirlenerek serbest bırakıldı.Polis, görgü tanıklarına göre program çıkışında sanatçının fotoğraflarını çeken ve sonrasında anlamsız bir şekilde bağırarak gürültü yaptıkları iddia edilen iki hayranına da ulaştı. Programı izleyen ve Tatlıses’in hayranı biri mühendis iki gencin kimlikleri belirlenerek, saldırıyla ilgili bilgilerine başvuruldu.Yapılan soruşturmada iki gencin olayla bir ilgilerinin olmadığı, sadece İbrahim Tatlıses’in fotoğrafını çektikleri ortaya çıktı. Gençlerin sanatçının yanlarından ayrılmasının ardından fotoğraflarını çekmenin verdiği heyecanla “Yaşasın” diye bağırdıklarını söyledikleri öğrenildi.Dün sabah ziyaretçileri ağırlamak için hastane bahçesine beyaz bir çadır kuruldu. Derya Tuna ziyaretçileri, Tatlıses’in nikâhlı eşi Adalet Tatlı’dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlı ile kabul ediyor. Hastane güvenliği dışında emniyet güçleri de hastane içinde ve dışında geniş önlem alıyor.İbrahim Tatlıses’in olay sırasında korumalığını yapan iki özel harekâtçı eski polisler Uğur Mazlum ve Mehmet Selami Aldemir ile şoför Cengiz Karatürk dün ifade verdi.Tatlıses’in menajeri Eyüp Kanat, saldırı anından birkaç dakika önce ünlü türkücüyü durdurup imza alan iki gencin Tatlıses’in hayranı olduğunu belirterek, olayla ilgilerinin bulunmadığını söyledi. Kanat, “İbrahim Bey’in hayranları trafikte genelde peşine takılır. Korumalar da o araçların yolunu keser. Olay günü yine öyle sandık ama şimdi yaşanan saldırıyı düşününce aslında takip ediliyor olabileceğimiz aklımıza geliyor. 2 hafta önce yine aynı şekilde İbo Show’un çekiminden çıktığımızda benim bulunduğum araçla İbrahim Bey’in aracının arasına bir araba girdi ve trafikte riskli hareketler yaptı. Arkamızdaki korumaların aracı da o aracın yolunu kesti ve araç uzaklaşmak durumunda kaldı. O adamlar in midir, cin midir bilmiyorum” dedi.1- Tatlıses, 1996’da Şanlıurfa’daki Halıcılar Çarşısı’nı dolaşırken, çarşıda esnaf olan Ahmet Toptan ile arasında tartışma çıktı. Tatlıses’in yanında bulunan yeğeni Fevzi Tatlı, Toptan’ı silahla vurarak öldürdü. Saldırının, Toptan’ın bazı yakınları tarafından tutulan tetikçiler tarafından Tatlıses’e düzenlendiği iddiaları polis tarfından araştırılıyor.2- Tatlıses, kumar borcu nedeniyle bir tefeci çetesinden para aldı. Bir süre sonra borçlarını ödemesi için sıkıştırılan Tatlıses, Irak’taki konut projesinin bitmesiyle borcunu ödeyebileceği söyledi. Ancak bu proje, yarım kalınca çetenin “malvarlığını satmaya zorladığı Tatlıses bunun kabul etmedi ve saldırıya uğradı.3- Kuzey Irak’ta inşaat işleri yaptığı ortağı Rujdi Said ile sorun yaşayan Tatlıses, Said ödeme yapmadığı için, dev projesine işçi sağlayan şirketlere para veremedi. İşçiler de işi bırakınca inşaatlar yarım kaldı.Bu sorun üzerine ortaklık bozuldu, ardından Tatlıses, Said tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.4- Son iddia ise Sauna çetesiyle ilgili. Söz konusu çeteyle ilgili Ankara’da görülen davanın iddianamesinde adı geçen Tatlıses, çete lideri Kasım Zengin’in istediği 300 bin doları vermedi. Daha sonra Tatlıses, Zengin tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürerek 4 ay önce Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.