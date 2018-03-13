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Polis tarafından öldürülen Güven Oğurol Meclis gündeminde: Hangi şüpheyle vuruldu?

'Dur' ihtarına uymadığı iddia edilen Güven Oğurol, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti

13 Mart 2018 22:59

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde ‘dur’ ihtarına uymadığı  iddia edilen 24 yaşındaki Güven Oğurol'un polis tarafından vurularak öldürülmesi olayını TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırm’a yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, CHP’li Topal, “'Dur' ihtarına uymadığı iddia edilen Güven Oğurol hangi şüpheyle vurulmuştur” diye sordu.

Başbakana soruşturma açılıp açılmadığını da soran CHP’li Topal’ın Binali Yıldırım tarafından  yanıtlaması istemiyle sunduğu önerge şöyle:

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle 24 yaşındaki Güven Oğurol, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiştir.

- 'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulduğu iddia edilen Güven Oğurol’a ateş açılması talimatını kim vermiştir?

- 'Dur' ihtarına uymadığı iddia edilen Güven Oğurol hangi şüpheyle vurulmuştur?

- Güven Oğurol’un hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olayla ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise soruşturmanın akıbeti nedir?

- Olayla ilgili sorumluluğu olan kişi ya da kişiler hakkında yapılan işlemler var mıdır? Varsa bunları kamuoyu ile paylaşır mısınız?

- Polisin, sadece ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle birini vurması ya da öldürmesi gerekli midir?

- 2002- 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde sadece ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle kaç vatandaşımız polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiştir?

Bu olaylarla ilgili açılan soruşturmalar sonucu olaya karışan kaç güvenlik görevlisi hakkında ne tür işlemler yapılmıştır?

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