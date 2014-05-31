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Polis Taksim’deki o pankartı indirdi, iki kişinin telefonundaki fotoğrafları sildi

LDP Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Çetinkoz: Pankart, LDP'nin izniyle asıldı, polisin müdahalesi tamamen hukuksuz

31 Mayıs 2014 20:23

İnan Ketenciler

Taksim Meydanı’nda bir binaya asılan pankarta el koyan polis iki kişiyi gözaltına aldı. Pankartı hazırlayan 3H hareketinden iki kişinin de cep telefonlarına el konuldu ve fotoğraflar silindi. LDP Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Çetinkoz, pankartın asıldığı ofisin kullanım hakkının kendilerinde olduğunu ve polisin işleminin hukuksuz olduğunu söyledi.

Gezi Parkı olaylarının birinci yıldönümüyle polis tarafından kapatılan Taksim Meydanı’nı gören bir binaya 3H hareketi tarafından “Korkmayın” yazan bir pankart asıldı.

Kullanım hakkı Liberal Demokrat Parti’de (LDP) olan ofise asılan pankart, polis tarafından indirildi ve iki 3H hareketi üyesi gözaltına alındı.

T24’e konuşan LDP Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Çetinkoz, polisin binaya girmesinin ve pankarta el koymasının hukuksuz olduğunu söyleyerek, yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Kürşat Çetinkoz, “Binaya pankart asmak isteyen 3H üyeleri hafta içi bize başvurdu. Başkanlık Divanı’nda bu konuyu görüştük ve onay verdik” diye konuştu.

Gözaltında tutulan LDP İstanbul İl Yönetimi üyesi ve 3H hareketi üyesi Tarık Beyhan ifadesinin alınmalarının beklediklerini belirterek, polisin gözaltı işlemi sırasında iki  3H üyesinin cep telefonlarına el koyarak fotoğrafları sildiğini söyledi.

 

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