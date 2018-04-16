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POLİS TAKSİM'DE CHP'LİLERE İZİN VERMEDİ (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ -  Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - / İSTANBUL,DHA OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12

16 Nisan 2018 14:47

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ -  Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - / İSTANBUL,DHA
OHAL\'in 7\'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00\'da Taksim Meydanı\'nda oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Polis,  Taksim Meydanı\'nın bir bölümünü,  Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı\'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim\'de geldi.  Polis, gruba Taksim Meydanı\'nda basın açıklaması yapılmasına  izin verilmeyeceğini söyledi. CHP\'liler Taksim Meydanı çevresinde sloganlar atarak bekliyor.

Görüntü Dökümü
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-Kapatılan alan
-Polis bariyerleri
-Polis ekiplerinin Cumhuriyet anıtı çevresinde
-Polisin içeriye kimseyi sokmaması
-Grubun gelişi
-Polis müdürleriyle Kaftancıoğlu\'nun konuşması
-Grubun görüntüsü

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