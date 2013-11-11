Polis şüphe duyduğu evleri denetleyecek

Öğrenci evlerine denetim tartışmalarında uygulamanın nasıl olacağı, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in valilere göndereceği genelgeyle belli olacak. Genelgenin içeriğine dair gelen bilgilere göre; polis merkezlerinden, adrese dayalı kimlik bildiriminde bulunulmadığından şüphelenilen konutların denetlenmesi istenecek. Bildirimde bulunmadığı tespit edilen kişilerle ilgili tutanak tutulacak. Tutanaklar nüfus müdürlüklerine gönderilecek.

Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, polis, ‘kızlı-erkekli’ kalan öğrenci evlerine girmeyecek, adrese dayalı kimlik bildiriminde bulunmayanları denetleyecek. Bu hafta Bakan Muammer Güler’in imzasıyla 81 il valisine gönderilecek genelgeye göre nüfus müdürlükleri, 20 iş günü içinde adrese dayalı kimlik bildiriminde bulunmayan kişilere 420 lira idari para cezası kesecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 840 TL para cezası uygulanacak.

Kaçak apartlara ruhsat

Genelgede ayrıca, yurt gibi çalışan kaçak apartların ruhsat altına alınması da istenecek. Belediyeler günlük kiralık evlere ‘pansiyon’, apartlara ise ‘otel’ ruhsatı verecek. Kaçak çalışan apartlara ayrıca, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapılacak.

Apart ve günlük kiralanan daireler de Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi’ne dahil edilecek. Pansiyon ya da apart otel hizmeti veren işletmeler konaklayan kişilerin kimlik bilgilerini 24 saat içerisinde internetten emniyet veya jandarmaya bildirecek.

Kimlik bildirimi uygulamasını illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar takip edecek. Bu yöndeki denetimlere ağırlık verilecek.