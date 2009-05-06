Polis spor sahalarından çekildi





Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair 5149 sayılı kanunun 5.maddesi gereğince, bugünden itibaren polisin stat, salon ve spor alanlarının içinde görev yapması ortadan kalktı.





Polis, genel asayiş ve spor alanları çevresindeki önlemi dışında, stat ve salon içlerinde görev almayacak.



Profesyonel ve amatör resmi ile özel tüm spor müsabakalarını kapsayan uygulama nedeniyle bundan böyle spor kulüpleri her türlü sportif müsabakalarında saha içinde, tribünlerde sporcu giriş ve çıkış kapıları, koridorları, hakem ve gözlemci odaları, basın tribünü ve röportaj odalarında, idari bölümlerde 1. Güvenlik bariyeri dahil olmak üzere, özel güvenlik personeli çalıştıracak. Müsabakalarda görev yapacak özel güvenlikçilerin listesi İllerde Emniyet Müdürlükleri ile ilgili federasyonların temsilcilerine verilecek. Türkiye Süper ligi dahil olmak üzere bu haftadan itibaren polisler, saha içinde görev yapmayacak.



28 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5149 sayılı Spor'da Şiddetin Önlenmesine dair Kanunda , kulüplerin gerekli önlemleri alması ve özel güvençilerin yetişmesi amacıyla dört yıl ertelenen ve 5 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla yeniden yürürlüğe giren 5.maddede şöyle deniliyor:



"Spor kulüpleri, güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki güvenlik elemanlarını, müsabaka öncesinden, müsabakanın tamamlanıp, seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde müsabakaların yapılacağı yerde bulundurmak ve spor alanlarının iç güvenliğini sağlamaktan yükümlüdür. Spor kulüpleri bu kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müsabaka ve saha güvenliğinin sağlanmasına yetecek sayı ve nitelikte, yasalar çerçevesinde özel güvenlik hizmeti satın almaya yetkilidir. Özel Güvenlikçilerin bu kanundan doğan görevlerinin ifası sırasında ateşli silah taşımaları yasaktır"





