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Yaşam

Polis silahıyla intihar etti

Polis yetkilileri kamera kayıtlarını savcılığa teslim ettiğini açıkladı

13 Ağustos 2012 22:43

İstanbul Büyükçekmece’de karıştığı bir olayın ardından babasıyla birlikte gözaltına alınıp karakola götürülen 26 yaşındaki Ali A.'nın, polisin silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

Olay, dün gece Büyükçekmece Polis Merkezi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, misafirliğe gelen yeğenleriyle birlikte ATV ile gezmeye çıkan kardeşinin bir trafik tartışması sonrası kanlar içerisinde eve geldiğini gören Ali A. (26) ve babası Eşref A., olay yerine gitti. Burada yaşanan tartışmada babası Eşref A.’ya küfür edildiğini gören Ali A., rastgele salladığı bıçağıyla Haluk A.’yı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Haluk A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Ali A. bir süre sonra babası Eşref A. ile birlikte Büyükçekmece Polis Merkezi’ne teslim oldu. Ali A., ifadesinin ardından tuvalet ihtiyacını gidermek istedi. Bunun üzerine nezaretten çıkarılan Ali A., kendisine refakat eden polisin silahını alıp intihar etti. Çenesinin altına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Ali A.’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis yetkilileri kamera kayıtlarının savcılığa teslim edildiğini belirtti.

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