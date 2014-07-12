Polis silahı göstermek istedi, başka polisi alnından vurdu

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İhsan Özatağı, iddiaya göre üzerindeki tabancanın nasıl çalıştığını göstermek istediği sırada silahın ateş alması sonucu meslektaşı Serdar Keleş'i alnından vurarak ölümüne neden oldu.

Siirt'te görevli polis memurunun, meslektaşının silahını yanlışlıkla ateşlemesi sonucu vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları İhsan Özatağı ile 24 yaşındaki Serdar Keleş bugün saat 19.30 sıralarında polisevinde birlikte kaldıkları odalarına gitti.

Göreve yeni başladıklarını belirtilen polislerden Özatağı, iddiaya göre, zimmetli tabancasını arkadaşına tanıtmak ve nasıl çalıştığını göstermek isterken silah aniden ateş aldı.

Özatağı'nın tabancasından çıkan kurşunun alnına isabet ettiği Keleş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın duyulmasının ardından Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Metin Özkan, polisevine gelerek bilgi aldı.

'Kaza sonucu gerçekleştiğini düşünüyoruz'

İl Emniyet Müdürü Metin Özkan, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini düşündüklerini söyledi.

Özkan, "Serdar Keleş'in kesin ölüm nedeni, otopsi ve soruşturma sonunda belirlenecektir" dedi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Serdar Keleş'in cesedi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan İhsan Özatağı ile ilgili soruşturma başlatıldı.