Polis şikeyi adım adım izlemiş

T24- İzmir’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 5-3 kazandığı Bucaspor maçında da şike izi süren İstanbul polisinin, Aziz Yıldırım, Ali Kıratlı ve 4 ismi adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Telefon dinlemelerinde şikeyi belgeleyen polis, görüşmeleri de gizli kamerayla kaydetmiş.

Şike soruşturması kapsamında Fenerbahçeli yöneticileri ve menajerleri takip altına alan polis, bütün şike pazarlıklarını ve buluşmalarını kaydetmeyi başardı. Teknik takibe takılan şikeyle ilgili konuşmaların ardından harekete geçen ekipler, Fenerbahçeli yöneticilerin ve menajerlerin futbolcuları ikna toplantılarını da saniye saniye kaydetti. 24 Nisan 2011 günü İzmir’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-1 geriye düştüğü halde 3-5 kazanmayı başardığı Bucaspor maçında yapılan şike de, organize polisi tarafından görüntülendi. İddiaya göre Fenerbahçe, Bucaspor maçında şike yapılması için diğer maçlardan çok daha yoğun çaba sarf etti. Çünkü şampiyonluk yarışında hem son haftalarda puan kaybetmeyi istemiyordu, hem de Bucaspor Sivassporla küme düşme mücadelesi veriyordu. Fenerbahçe son hafta Sivassporla oynayacağı maçın daha rahat geçmesini istediği için, Bucaspor’un küme düşmesini sağlamaya çalışıyordu. Bu kapsamda Sivassporlu yöneticiler de Fenerbahçe’nin şike yaparak maçı kazanmasına yardımcı oldu.





Futbolcular ayarlandı





Polisin hazırladığı fezlekede, Fenerbahçeli yöneticilerin ve menajerlerin de katıldığı bu toplantıların fotoğrafları da yer aldı. Fezlekede Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için başkan Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu’na bazı Bucasporlu futbolcuların şike yapması için ayarlanması talimatı verildiği anlatıldı. İddiaya göre, Ekşioğlu da Ali Kıratlı aracılığıyla menajerler Özkan Doğan ve Fazıl Özdemir ile bağlantıya geçti. Futbolcuların müsabakada kötü oynması ve Fenerbahçe’nin kazanması konusunda anlaştı. Bunun üzerine yine Yıldırım’ın talimatıyla harekete geçen efsanevi futbolcu Cemil Turhan, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun aracılığıyla Bucaspor’un başarılı futbolcusu Musa Aydın’a ulaştı. Musa Aydın’ın Fenerbahçe maçında kötü oynaması için para karşılığı anlaşma da yapıldı. Bucasporlu futbolcu Onur Tuncer’e ise ulaşılamadı.



İzmir çıkarması





Polis fezlekesinde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Kıratlı, Bülent İbrahim İşcen, Cemil Turhan, Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak’ın bizzat İzmir’e giderek şike için görüşmeleri sürdürdüğünü iddia etti. Bu görüşmelerde kilit rolü ise Abdullah Başak oynadı. Menajerler İzmir’de Bucaspor’un futbolcuları ile bir araya geldi ve para karşılığı maçı kaybetmeleri konusunda anlaştı.





‘Rahat ol abi, alacağız maçı’





Polis fezlekesinde Fenerbahçeli yöneticiler ile menajerler arasında maçın devre arasında ve sonrasında yapılan telefon konuşmalarının detayları da yer aldı. İddiaya göre, planlanmayan şekilde Fenerbahçe’nin ilk yarıyı 2-1 geride kapatması üzerine bağlantıları yaptığı öne sürülen menajer Abdullah Başak’ı Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu aradı. Başak telefonda, “Abi sıfırız ya. Buca gibi takımdan iki gol yiyoruz. 3. gölü de yüzde 100 adam karşı karşıya Volkan’a vurdu yani” diyor. Ekşioğlu ise “Apo dua mua et, birşeyler yapın hadi oğlum ya” şeklinde konuşuyor. Bunun üzerine Başak, “Alacağız maçı İlhan abi, rahat ol İlhan abi” diye cevap veriyor. Bu konuşmanın ardından Fenerbahçe 3-1 geriye düştüğü maçı 3-5 kazanıyor. Bunun üzerine menajer Başak’ı arayan Ekşioğlu, “Alnından öpüyorum seni alnından” diye seviniyor.







