ÇHD'li avukat: Polis belimi kırmak için tekmeledi, 8-10 kez aynı yere vurdular!

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde polisin tekmeleyerek kaburgasını kırdığı Çağdaş Hukukçular Derneği’nden avukat Zeycan Balcı Şimşek, “8,1 0 kez aynı yere tekme geldi. Belimi kırmak için tekmelediler. Korkunç bir acıyla kıpırdayamaz hale geldim. Başsavcının bilgisi dışında böyle bir saldırının yapılacağını sanmıyorum. Bel kırmaya başladılar artık” dedi. Şimşek, "Hastaneye kaldırılırken sedyede zafer işareti yapınca bir polis 'o parmaklarını kıracağız' dedi" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Zeycan Balcı Şimşek, 11 yıllık avukat. İstanbul Barosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi. Biri iki, biri yedi yaşında iki kız çocuğu annesi. Kadıköy’deki Ekim Hukuk Bürosu’nda, eşi Bülent Şimşek ve iki avukat arkadaşıyla birlikte çalışıyor. Reno, Eczacıbaşı, Ford, Maltepe Belediyesi işçilerinin, üniversite öğrencilerinin, Gezi’de polis şiddetine maruz kalanların avukatlığını yapıyor. 1 Mayıs, Newroz kutlamaları dâhil, toplumsal muhalefete ilişkin birçok davayı takip ediyor. Şimşek, ÇHD avukatlar davasında da meslektaşlarını savunuyor. ÇHD davasına ilişkin yapılmak istenen açıklama sırasında polis şiddetine maruz kaldı. Omuriliğine giden iki kemikte kırıklar oluştu. En az bir ay boyunca sırtüstü yatacak. Kalkamıyor, oturamıyor, yere basamıyor.

En temel ihtiyaçlarını karşılaması için iki kişinin yardımına muhtaç. En kötüsü de iki yaşındaki Roza ile oyun oynayamaması. Şimşek, “Büyük kızım, beni yok saydı. Bakıcımıza, ‘Annem yürüyebilecek mi’ diye sormuş. O maalesef polis şiddetine alıştı. Memleketin halinden haberdar. Ama Roza yerimden kalkamadığım için çok üzülüyor. Sürekli beni kaldırmaya çalışıyor” dedi.

Şimşek ve saldırıya uğrayan avukatlar pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklar. “5 dakikalık bir açıklama olacaktı” diyen Şimşek, yaşadığı şiddeti Cumhuriyet'ten Hilal Köse'ye anlattı:

“Etrafımızı çevirdiler. Önce kalkanlarla itmeye başladılar. Biz dağılmayınca saldırının dozu arttı. 8-10 kez belime aynı noktaya tekme atıldı. Bunu yapan bir kişi mi bilmiyorum. Belim hedef alındı. ‘Ölüyorum’ diye ağlamaya başlayınca geri çekildiler. Öyle bir acı daha önce hiç yaşamadım, korkunçtu... Felç olmuşmuyum diye ellerimi oynattım. Kıpırdayamıyordum. Sonra ambulans geldi. Sedyede zafer işareti yaptım. Bir polis ‘o parmaklarını kıracağız’ dedi. Onun yüzünü hatırlıyorum.”

Polisler, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne girmek üzere olan ambulansı da ‘güvenlik’ bahanesiyle Şişli Etfal’a yönlendirmek istemiş. Şimşek, itiraz edince, ambulans geri dönmemiş.

“Savcılık talimatı var”

Şimşek’e göre, bir polis, onlarca kameranın önünde, kendi kafasına göre, bir avukatı böyle rahatça tekmeleyemez. “Adliyenin önünü, avukatlara yasaklamak adına bilinçli bir şiddetin sergilenmesi söz konusu. Olayın arkasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı var. Başsavcılığın talimatı olmadan böyle bir işlem yapılamaz” diyen Şimşek, şöyle devam etti.

“En son, gözaltına alınan ÖHD’li avukat arkadaşlarımız için açıklama yapmak isterken saldırıya uğradık. O zaman da ayaklarıma ve yüzüme darbe aldım. Çağlayan’daki adliyenin içinde ilk 2013 yılında polis şiddetiyle karşılaştık. Bizzat benim mağduru olduğum 4 dosya var. Müvekkillerim adına yaptığım şikâyetleri saymadım. Şu ana dek yargılanan tek bir polis yok. Polis şiddetine çok alışkınız. Ama hiç korkmadık, yılmadık.”