'Polis sevmediği kişileri de dinler'

MHP Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir, emniyet müdürü olarak görev yaptığı dönemde bazı emniyet mensuplarının sevmedikleri kişileri de dinlediğini belirterek, “Ben oralarda görev yaptığım için korkuyorum” dedi.



Telekulak Araştırma Komisyonu, dün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’ndan Yarbay Nuh Köroğlu’nu dinledi. Toplantı sırasında ilginç konuşmalar yaşandı.

Akyürek, yanında getirdiği dinleme cihazlarını göstererek internet üzerinden dinleme aleti satıldığını söyledi. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü’nün bu cihazları resmi mercilerin kullanıp kullanmadığı yönündeki sorusuna Akyürek, kullanıldığını, tek farkının bunun için hâkim kararı almak olduğunu belirtti. AKP’li Halide İncekara’nın “Peki o arkadaş görev için aldığı sigara görünümündeki dinleme cihazını komşusunu dinlemek için de kullanır mı?” sorusuna Akyürek, “Kullanabilir” yanıtını verdi. MHP’li Osman Durmuş, kamu görevlilerinin terfi ve yer değiştirmeyle ilgili, amirini bu cihazlarla dinlediğini söyledi.



Komisyon üyesi eski İstanbul Emniyet Müdürü MHP Milletvekili Hasan Özdemir, görev yaptığı dönemde şube müdürü veya daha alt seviyedeki görevlilerin, sevmedikleri kişileri de dinlediğine şahit olduğunu söyledi. Dinlemenin kimin onayıyla yapıldığını soran Özdemir, “Ben şundan -oralarda görev yaptığım için- korkuyorum” dedi.

Yarbay Köroğlu ise jandarmanın dinleme yapması içi nmahkeme kararı gerektiğini söyledi. AKP’li İncekara, “Bizi Nuh beyler dinlemiyor, Ramazan beyler dinlemiyor, savcının dinlemesi için bin tane evraka ihtiyaç var. Hem iktidar, hem muhalefet dinleniyorum diyor. Allah aşkına bizi kim dinliyor?” diye sordu.