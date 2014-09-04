Bu fotoğrafı çeken polisten 'selfie pozu değildi' savunması

1 Eylül sabahı İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde intihar eden Sadrettin Şaşkın’ı vazgeçirme çabaları sürerken görüntülere takılan bir fotoğrafta Şaşkın’ı da görüntüye alarak 'selfie' çektiği görülen polis kendini savunarak, Whatsapp uygulamasıyla amirlerine durumu göstermek için o fotoğrafı çektiğini söyledi.

İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak intihar eden Sadrettin Şaşkın'ı vazgeçirme çabaları sonuçsuz kalırken, bu sırada ortaya çıkan bir görüntü tartışma yaratmıştı. Bir trafik polisinin, köprüğün korkuluklarındaki genci de fotoğraf karesine alarak 'selfie' pozu şeklinde kendini fotoğraflaması tepkilere neden olmuştu.

Al Jazeera Türk'ten Murat Eğilmez’in haberine göre, Burak Yıldız aldı bir kişinin Twitter'dan paylaştığı fotoğraf üzerine, söz konusu polis hakkında 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

'Selfie' çekmedi

Kimliği gizli tutulan polis memuru, amirlerine yaptığı sözlü savunmada ‘selfie’ çektiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Polis, internet üzerinden mesajlaşma servisi sağlayan whatsApp uygulamasında, Şahin olarak bilinen motorize ekiplerin bir grubunun olduğunu anlattı. O olay sırasında da, bu gruptaki amirlerine durumu göstermek için görüntü çektiğini söyledi. Polis memuru, görevi başında başka türlü bir tavır almasının da söz konusu olamayacağını, bir intihar vakasının 'selfie'ye konu olmasının da düşünülemeyeceğini ekledi. Ancak polis memuru, görüntüyü alırken kamerayı kendisini görecek şekilde tutmasına ilişkin bir açıklama getirmedi. Soruşturmada polis memuru, müfettişlere de ifade verecek.

Maaşı kesilebilir

İdari soruşturmada, Boğaziçi Köprüsü'nü izleyen trafik kameralarının görüntülerinin de incelemeye alındı. Polis memurunun görevini ihmal ettiği sonucuna varılırsa maaş kesintisi, görev yeri değişikliği gibi cezalar verilebilecek.