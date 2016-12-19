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"Polis, Sarısülük davası çıkışında Gezi Anneleri'ne 'Sıra size gelecek' dedi!"

TMMOB üyesi Mücella Yapıcı dava çıkışı yaşananları anlattı

19 Aralık 2016 16:51

Ankara'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili davada, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık polis Ahmet Şahbaz'ı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı da 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ÇED Danışma Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Ethem Sarısülük davasının çıkışında bir kadın polisin Gezi Parkı direnişinde çocuklarını kaybeden anneleri "Sıra size gelecek" diye tehdit ettiğini söyledi.

"Polis anneleri tehdit etti"

Cumhuriyet'ten Onur Şahin'in haberine göre, duruşmadan sonra konuşan TMMOB ÇED Danışma Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, mahkeme çıkışında kadın bir polisin anneleri "Sıra size gelecek" diye tehdit ettiğini söyledi. Mahkemenin 10 bin lira para cezası verdiğini belirten Yapıcı, "Bu korkunç bir şey. Olacak iş değil. Burada anneler de vardı. Berkin'in annesi de vardı. Haklı olarak huzursuz oldular. Mahkeme salonundan dışarı çıkarken bir polis, benim bir de canımı yaktı kadın polis, 'sıra size gelecek' dedi" ifadelerini kullandı.

"Davacı oldum"

Yapıcı "Öyle bir tahrik ki bu. Ben davacı oldum açıkça. Çünkü rahatsız oldum. Polis orada güvenliği sağlamakla görevli. Mahkemeden çıkmışız. Biz anneleri sakinleştirmeye çalışıyoruz. Düşünün daha duruşma salonun kapısında sıra size gelecek diyor. Çok ağır bir durum bu" diye konuştu.

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