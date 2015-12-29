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Polis Roboski eylemindeki 'Sorumlular yargılansın' pankartını kaldırttı

Kadıköy'deki eylemde kullanılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fotoğrafının bulunduğu pankart, polis tarafından kaldırıldı

29 Aralık 2015 01:23

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski ve Bujeh köylerinden 28'i aynı aileden 34 kişi savaş uçaklarıyla bombalanarak öldürülmesini anmak için Kadıköy'de toplanan grubun yere koyduğu döviz gerginliğe yol açtı. Polisler, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gernelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in fotoğrafları bulunan ve üzerinde 'İstihbarat hatası değil katliam, sorumlular yargılansın' yazan dövizi yerden alarak ekip aracına götürdü.

DHA'nın haberine göre, Kadıköy Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla, yaklaşık 100 kişilik grup, Uludere'de ölen 34 kişiyi anmak için İskele Meydanı'nda bir araya geldi. '34 Roboskili için 34 dakika' adı verilen oturma eyleminde, Türkçe ve Kürtçe sloganlar atıldı. Ölen 34 kişiyi anmak için saygı duruşunda bulunan grup, 'Saray katliamlarına dur de!' yazılı pankartı açtı ve hayatını kaybedenlerin isimlerini tek tek okuyarak andı.

 

"İstihbarat hatası değil katliam,
sorumlular yargılansın!"

 

34 dakikalık oturma eylemine geçen grubun yere bıraktığı döviz ise gerginlik yarattı. Polis, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gernelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in fotoğrafları bulunan ve üzerinde 'İstihbarat hatası değil katliam, sorumlular yargılansın' yazan dövizin kaldırılmasını istedi. Grup dövizi kaldırmayınca, polis müdahale ederek kendisi kaldırdı ve gruba uyarıda bulundu. Ufak çaplı tartışmanın ardından, eylem basın açıklaması ile devam etti.

Grup adına açıklama yapan HDP Kadıköy İlçe Eşbaşkanı Sema Doğan, “Roboski katliamı, halkların ortak yaşam iradesine, Kürt halkının demokrasi, özgürlük ve eşitlik taleplerine indirilmiş bir darbedir" dedi. Açıklamanın ardından Kürtçe marş okuyan grup, slogan atarak dağıldı. Eylem sırasında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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