Polis polisi şikâyet etti!



Gezi parkı eylemlerinde günlerce evlerine gidemeyip kaldırımlarda yatıp kalkmak zorunda kalan polis memurları için kendi meslektaşları soruşturma açılmasını istedi.

İsmail Sağıroğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen “ironik” dilekçede resmi kıyafetle görev başında kaldırımlarda yatan personelin disiplin suçu işlediği iddia ediliyor. Dilekçede, “bir teşkilat mensubu olarak görevli arkadaşlarımızın mesleğimizin onur ve şerefini bu derece ayaklar altına aldıklarını görmek beni rencide etmiştir” denilerek “kaldırımlarda görevleri başında uyuyan meslektaşlarımız, meslek içi ve dışında resmi sıfatın gereklerine yerine getirmemektedir” ifadeleri yer alıyor. Verilen dilekçenin amacının polisin sosyal medyada kurduğu guruplarda sıkça dile getirdiği 1979’da yürürlüğe giren ve hala kullanımda olan disiplin tüzüğünün güncellenmemesi olduğu, son olaylarla beraber “ironi” yapılarak bunun tekrar gündeme getirilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Görsel ve sosyal medyada bolca delili olan resmi kıyafet ve üniformayla kaldırımlarda yatan polisler için disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmayacağı ise merak konusu. Dilekçe vererek durumdan şikâyetçi olan memurlara göre; soruşturma açılırsa bu idareden kaynaklanan bir durum, eğer açmazsa kanunu uygulamamak denetim görevini yapmamak suçu işleneceği iddia ediliyor.

EGM’ye gönderilen dilekçe metni

Sayın yetkili,

Yaklaşık 1 aydır devam eden Gezi parkı olaylarında görev yapan polislerin, sosyal medyadan ve de yazılı ve görsel basından takip ettiğim kadarı ile Emniyet Örgütü disiplin tüzüğümüzün birçok maddelerini ihlal ettiğini gözlemlemekteyim. Bir teşkilat mensubu olarak görevli arkadaşlarımızın mesleğimizin onur ve şerefini bu derece ayaklar altına aldıklarını görmek beni rencide etmiştir. Bu nedenle internet ve medyadan çok rahatlıkla tespit edilebilecek olan “kaldırımlarda görevleri başında uyuyan meslektaşlarımız, Meslek içi ve dışında Resmi sıfatın gereklerine aykırı davranışta bulunan bu polisler hakkında;

1-disiplin tüzüğümüzün ilgili maddelerine göre inceleme ve soruşturma açılıp açılmadığını,

2-Açılmadı ise şu ana kadar neden açılmadığını,

3-Soruşturma açılmadı ise bunu gerekçeli sebeplerinin ne olduğunu tarafıma bildirilmesini istiyorum.

Ayrıca disiplin tüzüğünün en ağır cezalarını gerektiren bu suçları işleyen görevliler hakkında derhal soruşturma açılmasını istiyorum. Facebook paylaşım sitesinde yapılan konusu disiplin suçu içeren yorumlar yapan meslektaşlarımıza soruşturma açan siz sayın yetkililerimizin bu konu üzerinde duyarlılıkla durmasını istiyorum. Çünkü görüntülerdeki eylemler facebookta yapılan yorumlardan daha ağır cezaları gerektiren fiillerdir. Bu nedenle gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum.

Seyyar kuaför

Bu arada günlerdir evlerine gidemeyen polis memurları için Atatürk Kültür Merkezi içerisinde seyyar bir berber dükkanı oluşturulduğu öğrenildi. Saç ve sakalları uzayan evlerine gidemeyen memurlar burada tıraş olmaya başladı.