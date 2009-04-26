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Yaşam

Polis panzeri devrildi, 1 çocuk öldü

Van'da aniden önüne çıkan çocukları kurtarmaya çalışan panzer devrildi. Kazada 1 çocuk öldü, 2 polis memuru yaralandı.

26 Nisan 2009 03:00

Van'da aniden önüne çıkan çocukları kurtarmaya çalışan sürücüsünün manevrası sonucu kontrolden çıkan özel harekat polislerinin bulunduğu panzer devrildi. Kazada 1 çocuk öldü, 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van'ın Başkale ilçesinden görevden dönen Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ne ait panzerin sürücüsü, Kurubaş köyü yakınında yola aniden çıkan 2 çocuğu fark etti. Sürücü çocuklara çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan panzer devrildi. Kazada devrilen panzerin çarptığı 7 yaşındaki Maziye Aslan hayatını kaybetti, panzerde bulunan polis memurları M.A. ve A.U. yaralandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı polislerin sağlık durumununu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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