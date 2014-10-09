Polis otosunun camını kafa atarak kırdı

Dün yaşanan olayların ardından polis ekipleri olaylar sırasında 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan başka bir kişi ise ekip aracının açık camından "Allahuekber, Türk'üm, Türk'üm" diye bağırdıktan sonra, başını polis aracının camına vurmaya başladı. Ekip otosunun camı, kafa darbeleri sonucu kırıldı.

'Burası Cebeci buradan çıkış yok'

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, yaklaşık 400 kişilik bir grup, saat 17.30 sıralarında Sultançiftliği 1'inci Cebeci Yolu üzerinde bulunan DBP İlçe binasına yürümek istedi. Grup içerisinde bazı kişilerin ellerinde sopalar olduğu görüldü. Grup sık sık "Burası Cebeci, buradan çıkış yok" şeklinde slogan attı. Grup ilçe binası girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis grubun dağılması için anons yaptı. Grubun içinden bazı kişiler polis ekiplerine taş ve şişe atınca, polis de göstericilerin üzerine toma ile tazyikli su sıktı ve gaz bombası atarak müdahale etti.

Türk bayrağı açtılar

Gruptan bazı kişiler, polisin tazyikli su sıkmasına tepki göstererek, TOMA'nın önüne geçip engellemeye çalıştı. Bazı göstericiler de Türk Bayrağı açarak polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Ancak polis bir kez daha tomadan tazyikli su sıkarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Polisler, bayrağın arkasına saklanarak üzerlerine gelen gruba müdahale ederek, eylemcileri gözaltına aldı. Grubun elindeki bayrak da polis ekipleri tarafından alınarak ekip aracına götürüldü.