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Polis otobüsünde gaz bombası patladı

Otobüs içerisi ve çevre bir anda biber gazıyla dolarken polisler kendilerini dışarıya zor attı

17 Haziran 2013 11:42

Taksim Point Otel önünde bekleyen polis ekipleri otobüs içerisinde dinlendikleri sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı otobüste biber gazı bombası patladı. Otobüsün içini bir anda biber gazıyla sararken bir polis gazdan etkilenerek rahatsızlandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hakan Kaya ve İhsan Yalçın'ın haberine göre, gece saatlerinde Point Otel önünde bekleyen polis ekipleri otobüs içerisinde dinlendikleri sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı otobüste biber gazı bombası patladı. Otobüs içerisi ve çevre bir anda biber gazıyla dolarken polisler kendilerini dışarıya zor attı. Bir polis biber gazından etkilenerek rahatsızlandı. Polisler rahatsızlanan arkadaşlarını otobüsten dışarıya çıkararak başından uzun süre ayrılmadı.

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