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POLİS ÖLDÜ SAVCI YARALANDI SAKARYA (A.A)

24 Mayıs 2011 11:41

-POLİS ÖLDÜ SAVCI YARALANDI SAKARYA (A.A) - 24.05.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şarampole devrilen cipte bulunan biri polis memuru iki kişi öldü, biri Cumhuriyet savcısı üç kişi yaralandı. Çamyolu Mahallesi Karasu Caddesi'nde Adapazarı'ndan Söğütlü yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ZCK 66 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan yaralılardan Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bülent Yılmaz, Ardahan'da görevli olduğu belirtilen Cumhuriyet savcısı Can Karakılıç, Mümin Uysal, Serdar Çolak ve Hüseyin Sarkısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çolak'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Cumhuriyet savcısı Karakılıç, polis memuru Yılmaz, Uysal ile Sarkısı ambulanslarla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Yılmaz hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, jandarma trafik ekibinde görevli bir astsubayın araçta polis telsizi bulunduğunu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevrede yapılan aramada bulunan cep telefonunda yapılan incelemede telefonun polis memuru Yılmaz'a ait olduğunu belirlendi. Yılmaz'ın ölüm haberini alarak hastaneye akın eden arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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