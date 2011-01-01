-POLİS OKULUNDA DAYAK İDDİASI İZMİR (A.A) - 01.01.2011 - İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu yetkilileri, ''polis adayı öğrencileri döverken çekilen görüntüleri internetteki bazı haber sitelerinde yer alan'' başkomiser hakkında işlem yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili disiplin soruşturması yapıldığını bildirdi. Rüştü Ünsal PMYO yetkilileri, ''polis adayı öğrencilerin bir başkomiser tarafından dövüldüğü görüntülerinin bazı internet haber sitelerinde yer alması ve öğrencileri döven kişi hakkındaki şikayetlerin okul yönetimince geçiştirildiği'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Olayın, haberde yer aldığı gibi bir yıl önce değil, üç yıl önce meydana geldiğini belirten yetkililer, başkomiser A.Ç. hakkında idari soruşturma yapıldığı ve soruşturma dosyasının gereği yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildiğini kaydetti. Soruşturma süresince açığa alınan başkomiserin, kısa süre sonra başka ile tayininin çıkarıldığını ifade eden yetkililer, şu açıklamada bulundu: ''Çağdaş eğitimin hakim olduğu okulumuzda, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi değerlerin ön planda tutulduğu bir görev anlayışını aşıladığımız öğrencilerimizi, Türk Polis Tekşikatına kazandırıyoruz. Eğitim ilkelerimizle ters düşen şiddet yanlısı bir tavrın görmezden gelinmesi söz konusu olamaz. Üç yıl önce meydana gelen olayla ilgili gerekli tahkikat gerçekleştirilerek sonuç Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmiş ve gereği yapılmıştır. Konunun gerçek dışı bilgilerle üç yıl sonra gündeme getirilmesinin, 'iyi niyet' sahibi olmayan bir davranıştan kaynaklandığına inanıyoruz''