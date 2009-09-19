Polis okulu sınavı çok tartışılacak!

Sınavdan günler önce FEM Dershanesi’nde bazı adaylara ‘deneme testi’ şeklinde verildiği iddia edilen 100 sorunun 85’i, küçük değişikliklerle sınavda çıktı. Bursa’da suç duyurusu yapıldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz pazar günü yapılan Polis Meslek Yüksekokulları(PMYO) sınavında, soruların büyük bir kısmının önceden çalındığı öne sürüldü. Sınavdan günler önce bazı adaylara “deneme testi” şeklinde verildiği iddia edilen 100 sorunun 85’i sınavda küçük değişikliklerle adayların karşısına çıktı. Sınavdan 2 saat sonra da deneme testinin bir kopyası ÖSYM’nin eline geçti.

Bursa’da sınava giren iki genç ise, soruların çalındığını öne sürürek suç duyurusunda bulundu. PMYO sınavına İstanbul’da giren FEM Dershanesi Pendik Şubesi’nin bir öğrencisi de dershanenin 50 öğrencisine deneme testinin çözdürüldüğünü iddia etti. Durumun “mide bulandırıcı” olduğunu belirten ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSYM ve Emniyet’in olayı soruşturduğunu söyledi.











‘Batı Yayınları’ ibaresi

Türkiye genelinde geçtiğimiz pazar günü 60 binin üzerinde gencin katılımıyla yapılan PMYO sınavında çıkan soruların büyük bir kısmının daha önceden ele geçirilerek, seçilmiş bazı adaylara verildiği öne sürüldü. Şaibe iddialarına yol açan bu “KPSS Deneme Sınav” kitapçığına ulaşıldı.

Sınavdan birkaç gün önce dershaneler ve belli çevrelere ulaştırıldığı iddia edilen ve ÖSYM’nin sınavdan ancak 2 saat sonra bilgi sahibi olduğu fotokopi kitapçıktaki 100 sorudan 85’i ÖSYM’nin sınavında yer alan 120 soruyla neredeyse aynı. Deneme kitapçığındaki Türkçe alanında yer alan 34 sorunun 19’u ÖSYM’nin soru kitapçığında da var. İlginç olan nokta ise kökleri aynı olan sorularda sadece küçük değişikliklere gidilmiş olması. Sadece ‘Batı Yayınları’ ibaresinin bulunduğu deneme kitapçığının kimler tarafından ve nasıl hazırlandığı şimdilik meçhul.

Üçgen ters dönmüş

Deneme sınavı ile ÖSYM soru kitapçığı arasındaki benzerlikte en ilgi uyandıran nokta ise soruların özüne dokunulmadan küçük değişikliklere uğratılması. Deneme kitapçığındaki bazı sorularda yer alan x, ÖSYM kitapçığında a olarak verilmiş ancak sonuç ve rakamlar değiştirilmemiş. Şekilli sorularda da şeklin yönü değiştirilse de rakamlara ve soru köküne dokunulmamış.

Bazı geometri sorularındaki tek değişiklik ise üçgenin duruş şekli. Açılar ile verilen değerler her iki kitapçıkta da aynı. Sorular incelendiğinde deneme sınavındaki sorularda yer alan ipuçlarıyla ÖSYM’nin sınavında doğru cevaplara ulaşılmasının amaçlandığı ortaya çıkıyor. Deneme sınav kitapçığındaki 34 matematik sorusunun tümü, 36 soru bulunan ÖSYM’nin matematik bölümünde küçük değişikliklerle yer alıyor.

‘Hadise’ sorusu

Soruların aynı merkezden çıktığını düşünceye yol açan örnekler, kitapçıkların tarih coğrafya ve genel kültür sorularının yer aldığı bölümünde yoğunlaşıyor. Deneme kitapçığındaki 32 sorunun tümü ÖSYM kitapçığında da yer alıyor. Burada da soru kökleri ve cevap şıkları aynı. İki kitapçık arasında bazen sorunun soruluş şekli bazen de şıkların veriliş şekli gibi küçük değişiklikler bulunuyor. Örneğin ÖSYM’nin kitapçığının son sorusu ile deneme kitapçığının son sorusu arasındaki tek fark Hadise’nin ismi.

Denemede, “Eurovision şarkı yarışmasında bu yıl Türkiye kaçıncı olmuştur?” şeklinde yer alan soru ÖSYM sınavında “2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Hadise kaçıncı olmuştur?” şeklinde adaylara yöneltilmiş. “TÜSİAD Başkanı kimdir?”, “İstanbul Emniyet Müdürü kimdir?”, “16. Akdeniz Oyunları hangi ülkede yapılmıştır?” gibi birçok soru her iki testin de ortak soruları.

Pendik FEM’de sınav yapıldı iddiası

Deneme testinin FEM Dershaneleri’nin Pendik Şubesi’nde de sınava girecek öğrencilere çözdürüldüğü iddia edildi. ÖSS’ye hazırlanmak için bu dersaneye gittiğini, PMYO sınavına da girdiğini anlatan bir öğrenci, Milliyet’e şu iddialarda bulundu:

“Deneme sınavlarının yapıldığı sırada il dışındaydım. Sınavda soruların verildiğini arkadaşlarımdan duydum ama aynı soruların çıkacağına inanmadım. Dersanede değil de bir özel yurtta deneme sınavları yapılmış. 3 gün aynı kitapçık verilmiş öğrencilere. Denemelere giren arkadaşlarımla konuştuğumda hepsi soruların aynı olduğunu ve sınavlarının çok iyi geçtiğini söyledi. Bir arkadaşım deneme sınavının bir kopyasını almış. Oradan kontrol edince soruların aynı olduğunu gördüm. Ben de girdim kendi çabamla yaptım. Birçok kişi bu yolla hak kaybına uğratıldı.”

Dershanenin idari sorumlusu Erdal Aktaş ise, PMYO sınavından bile haberi olmadığını savunarak, “Dershanede sınavın yapıldığına dair hiçbir bilgim yok. Olacağını da zannetmiyorum” dedi.

‘Sorular çalındı’ diye suç duyurusu

Bursa’da Erkan Kabakçı ve Mehmet Başbuğ, Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na soruların çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bir arkadaşlarının sınavda çıkacağını söylediği 6 soruyu sınav günü karşılarında görünce suç duyurusunda bulunan Kabakçı ve Başbuğ, haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Kabakçı şunları söyledi:

“Sınava girmeden iki gün önce bir arkadaşım bana soruların çalındığını söyledi. Bu soruların bir cemaatin kontrolündeki dershanelere giden öğrencilere, sınav öncesinde yaptıkları bazı format değişikliğiyle verildiğini anlattı. Bu arkadaşım 4’ü genel kültür, ikisi matematik olmak üzere 6 soru verdi ve bunların sınavda çıkacağını söyledi. Ben inanmadım. Sınav günü aynı soruları karşımda görünce şok oldum. Sınavdan sonra bu arkadaşımla tekrar irtibata geçtim.

Aynı arkadaşım soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğraflarını bana sınavdan günler önce üzerinde tarih ve saat yazan e-mail’le gönderdi. Bu iletinin tarih ve saatinin değiştirilmesi mümkün değil. O zaman kazanamayacağım diye çok korktum. Çareyi savcılığa suç duyurusunda bulunmakta buldum.”

Kabakçı’nın kendisine önceden iletildiğini öne sürdüğü bazı sorular şöyle:

- TÜSİAD Başkanı kimdir?

- Dünyayı sarsan domuz gribi hangi ülkede ortaya çıktı?

- Hadise Eurovision’da kaçıncı oldu?

- 2009 Akdeniz oyunları nerede düzenlendi?

ÖSYM Başkanı Yarımağan: Mide bulandırıcı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, PMYO sınavıyla ilgili şaibe iddialarının sınava giren adaylar tarafından kendilerine iletildiğini ve sınavdan 2 saat sonra ortalıkta dolaşan soruların bir kopyasının kendilerine ulaştırıldığını söyledi. Kopyayı alır almaz konuyu Emniyet’e intikal ettirdiklerini anlatan Prof. Yarımağan şunları söyledi:

“Şu anda soruşturma aşamasındayız. Somut bir kanıt olması lazım. Çünkü o deneme sınavı soruları sınavdan sonra geldi. Sınavdan önce gelseydi çok daha farklı olurdu. Sınav 11.30’da bitti. Soruların bir kopyası bize 13.30’da ulaştı. Ona istinaden bir işlem yapmamız yeterli değil. Üzerinde çalışıyoruz. Gerekirse sınav da iptal edilir. Soruların bir kısmı biraz değişik olarak ama kökü aynı.

Çok küçük değişiklikler var. Biz de bir anlam veremedik henüz, şu anda verilmiş bir karar yok. Sınav sabahından bu yana bu konuyu biliyoruz. İnsanın midesini bulandıran şeyler var ortada. Bir taraftan da sınavı değerlendiriyoruz. Sonucunu duruma göre açıklayacağız.”