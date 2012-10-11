Polis: O MİT'çi eşimi taciz ediyordu vurdum

Ankara'da MİT'çi İsmail Cesur'u öldüren polis Nafi İspir'in, "Bir yıldır eşimi taciz ediyordu, kaç kez uyardım ama tacizler devam edince öldürdüm" dediği öğrenildi.

Ankara’da MİT mensubu İsmail Cesur’u tabancayla ateş ederek öldüren polis Nafi İspir’in, "Bir yıldır eşimi taciz ediyordu, kaç kez uyardım ama tacizler devam edince öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis İspir, mahkemeye sevk edildi.

Yenimahalle MİT Lojmanları’nın karşısında bulunan markette dün meydana gelen olayda, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis 40 yaşındaki Nafi İspir, MİT mensubu 44 yaşındaki İsmail Cesur’u 5 kurşunla vurarak öldürdü.

Eskişehir’e kadar kovalamaca

Polis memuru Nafi İspir, olaydan sonra evine giderek eşini ve çocuğunu da yanına alarak arabayla Ankara’dan ayrıldı. Cinayet büro dedektifleri, polis memurunun kaçtığı arabayı tespit ederek takibe başladı. Eskişehir yönüne doğru gittiğini belirleyen ekipler, otomoblin peşine düştü. Polis memuru Nafi İspir’in kullandığı araç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ışıklı kavşağında durduruldu. Burada gözaltına alınan Nafi İspir, Ankara’dan giden 3 kişilik özel ekip tarafından alınarak getirildi.

‘Eşimi taciz ediyordu’

Ankara’ya getirilerek sorgulanan polis Nafi İspir burada polise verdiği ifadede, "İsmail Cesur’un çocukları ile benim çocuğum aynı okula gidiyordu. Oradan bir tanışıklığımız vardı. Ancak İsmail bir yıldır eşimi taciz ediyordu. Kaç kez uyarmama rağmen tacizlerine devam etti. Markette tesadüfen karşılaştık. Kendisine, ‘Eşimi niye taciz ediyorsun’ diye çıkıştım. O da eşime kötü bir laf söyleyince kendimi kaybettim ve ateş ettim. Daha sonra da eşimi ve çocuğumu alarak kaçtım, güvenli bir yere bıraktıktan sonra gelip teslim olacaktım" dediği öğrenildi.

‘Korkudan eşime söylemedim’

Emniyete getirilerek ifadesine başvurulan polis İspir’in eşi E.İ. ise ifadesinde, "Beni sürekli taciz ediyordu. Kocam bir şey yapacak diye korkumdan söylemiyordum. Ama kocam duymuş ve böyle bir olay oldu. Beni uzun zamandan beri taciz ediyordu" dediği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı polis Nafi İspir Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

MİT’çinin cenazesi adli tıp morgunda alındı

Bu arada otopsisi tamamlanan MİT elemanı İsmail Cesur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu ’ndan ailesi tarafından alındı. Yapılan otopside polisin silahından çıkan kurşunların birinin Cesur’un başına, diğer 4 kurşunun ise göğüs ve karın bölgesine isabet ettiği öğrenildi. MİT elemanı İsmail Cesur’un evli ve 2 çocuk babası olduğu ve uzun süredir eşiyle ayrı yaşadığı kaydedildi.