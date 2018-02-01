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Polis müşteri gibi davranıp, gümrük kaçağı lüks otomobile el koydu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, müşteri kılığına girerek internet sitesinde satışa konulan yabancı plakalı gümrük kaçağı lüks bir otomobile el koydu

01 Şubat 2018 20:04

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da polis, müşteri kılığına girerek internet sitesinde satışa konulan yabancı plakalı gümrük kaçağı lüks bir otomobile el koydu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 30 Mayıs 2016\'da Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye giriş yapan ve ülkede kalış süresini ihlal eden bir otomobilin internet sitesine ilan verilerek satılmak istendiğini belirledi. Polis, müşteri gibi davranarak gümrük kaçağı otomobili satmak isteyen Ahmet Okan S. ile görüştü. 2005 model ve \'PB 8607 CB\'  plakalı otomobili polislere satmak isteyen Ahmet Okan S., gözaltına alındı. Otomobile el konulurken, şüpheliye idari para cezası kesildi.

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