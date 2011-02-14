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Dünya

POLİS, MUSAVİ'NİN EVİNİ ABLUKAYA ALDI TAHRAN (A.A)

14 Şubat 2011 13:22

-POLİS, MUSAVİ'NİN EVİNİ ABLUKAYA ALDI TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - İran'da polisin, bugün yapılmak istenen gösteriyi engellemek için muhalif lider Mir Hüseyin Musavi'nin telefonlarını kestiği ve evini ablukaya aldığı bildirildi. Musavi'nin internet sitesi ''kaleme.com''un bildirdiğine göre, Musavi ve eşi Zehra Rahnavard'ın tüm sabit ve cep telefonları kesildi, ayrıca sabahtan beri evi polis araçlarıyla abluka altına alındı. ''Kaleme.com' sitesinde, "Cadde polis aracı dolu, trafik durdu" denildi. Aralarında eski parlamento başkanı Mehdi Kerrubi'nin de bulunduğu diğer muhalefet liderleri, perşembeden bu yana evlerinde polis gözetimi altında bulunuyor. Muhalefet liderleri Mir Hüseyin Musavi ve Mehdi Kerrubi, bugün Tunus ve Mısır'daki halk isyanlarına destek gösterilerine izin verilmesini istemiş, ancak iktidar, hükümet karşıtı gösteriler için bir strateji olduğu gerekçesiyle hiçbir mitinge izin vermemişti. Tahran Savcısı Abbas Caferi Dolatabadi ve milis kuvveti Besiçler'in şefi Muhammed Rıza Nagdi, gösteri düzenlememeleri için muhalefeti uyarmışlardı.

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