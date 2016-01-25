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Polis, meslektaşını “MİT tutuklayacak” diye dolandırdı!

Memurlar, 200 polis memurunun gözaltına alınacağı dedikodusu çıkardı

25 Ocak 2016 13:41

İstanbul Sultangazi'de iki polis, meslektaşlarını ''MİT, rüşvet alan 200 polisi tutuklayacak'' diye hayali bir operasyonla korkutarak 50 bin TL'lik dolandırdı.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Ali B. ve olay yeri inceleme ve kimlik tespit grup amirliğinde görevli Abdülkadir E. isimli polis memurları; MİT'in operasyon yapacağını, bu operasyon kapsamında rüşvet, irtikap, yağma ve fuhuş suçlarından 200 polis memurunun gözaltına alınacağı dedikodusu çıkardı. 

İlçede görevli M.K. ve R.G. isimli memurları MİT'in yapacağı soruşturma kapsamında gözaltına alınacaklarına inandıran iki kafadar, Mustafa A. isimli arkadaşlarını da MİT görevlisi diye tanıtıp soruşturma dışına alınmaları karşılığında önce 100 bin lira istedi. Yapılan pazarlık sonrası taraflar adam başı 50 bin lira karşılığında anlaşmaya vardı. Konunun Asayiş Şube Müdürlüğü'ne intikali üzerine polis çalışma başlattı. 

Seri numaraları önceden alınmış paralar, şüphelilere verilmek üzere mağdur iki polise teslim edildi. Buluşma yeri olan Sultangazi'deki bir kafede tertibat alan asayiş polisi, Ali B. ve Abdülkadir E. isimli polis memurlarına parayı teslim aldıkları sırada suçüstü yaptı. Operasyon kafeye yerleştirilen gizli kameralarla dakika dakika görüntülendi. 

İki dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Savunmalarında suçlamaları reddeden iki polis hakkında "Nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs" kapsamında Memur Suçları Savcılığı'nca iddianame düzenlendi. İddianamede, iki polis memuru ve onlara eylemlerinde yardım ettiği anlaşılan MİT görevlisi olarak tanıttıkları arkadaşları Mustafa A., ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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