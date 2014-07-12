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Polis, meslektaşını alnından vurdu

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis iddiaya göre meslektaşına silahın nasıl çalıştığını göstermek isterken alnından vurarak ölümüne sebep oldu

12 Temmuz 2014 01:40

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İhsan Özatağı, iddiaya göre üzerindeki tabancanın nasıl çalıştığını göstermek istediği sırada silahın ateş alması sonucu meslektaşı 24 yaşındaki Serdar Keleş'i alnından vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hürriyet'te yer alan haberde Siirt Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları İhsan Özatağı ile Serdar Keleş bugün saat19.30 sıralarında polisevinde birlikte kaldıkları oldalarına gitti. Göreve yeni başladıklarını belirtilen polislerden Özatağı, iddiaya göre, zimmetli tabancasını arkadaşına tantımak ve nasıl çalıştığını göstermek isterken silah aniden ateş aldı. Özatağı'nın tabancasından çıkan kurşunun alnına isabet ettiği Keleş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın duyulmasının ardından Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Müdürü Metin Özkan, polisevine gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Serdar Keleş'in cesedi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İhsan Özatağı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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