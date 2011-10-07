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Polis merkezine ses bombası ve molotofkokteyli     İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2011 03:54

-Polis merkezine ses bombası ve molotofkokteyli     İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezine ses bombası ve molotofkokteyli atıldı.  Esenkent Mahallesindeki polis merkezinin önüne otomobille gelen bir grup, ellerindeki ses bombası ve molotofkokteyllerini attı. Saldırganlar, polisin ateş açması sonucu geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.  Polis, saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.  Öte yandan, Küçükçekmece Kanarya Birlik Caddesindeki bir bankanın ATM'sine kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli atıldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. 

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