-POLİS MERKEZİNE MOLOTOFLU SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 28.01.2011 - Diyarbakır'da polis merkezine düzenlenen molotofkokteylli saldırı sonucu bir polis aracı hasar gördü. Şehitlik Semti'nde bir grup izinsiz gösteri düzenledi. Gruptan bazı kişiler, Şehitlik Emniyet Müdürlüğüne molotofkokteylli saldırıda bulundu. Olayda, polis merkezi önünde park halinde bulunan bir polis aracında hasar meydana geldi. Polis, saldırının ardından ara sokaklara kaçan göstericilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sokaklarda arama yapan polis ekipleri, bir çuval içerisinde 12 adet hazırlanmış molotofkokteyli ele geçirdi.