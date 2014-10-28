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Polis merkezine isimsiz sarı zarf gönderildi

Sivas AFAd Müdürü Nazif Ekinci: Zarfı açmadık. İçinde ne olup olmadığına laboratuvar ortamında bakmak gerekiyor. Şüpheli değerlendirildiği için konuyu Hıfzısıhha’ya yönlendirdik

28 Ekim 2014 16:45

Bugün sabah saatlerinde Sivas kent merkezindeki Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi’ne postayla bir zarf ulaştı. İngiltere’den gönderilen ve üzerinde sadece karakol isminin yazılı bulunan zarfı şüpheli gören polisler önlem aldı. Bunun üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. İçerisinde toz bulunduğu hissi veren zarf açılmadan özel kıyafet giyen maskeli görevlilerce incelendi.

Özel muhafaza altına alınan zarf, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek incelenmek üzere Ankara Hıfzısıhha laboratuvarına gönderildi. Zarf ile temas sağlayan motosikletli posta görevlileri A.Y. ve Ö.T., Numune Hastanesi’ne götürüldü, ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek gözlem altına alındı.

 

'Zarfla temas eden postacı kardeşlerimizi de hastaneye gönderdik'

 

Doğan Haber Ajansı'ndan Halife Yalçınkaya'nın haberine göre, Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci karakola isimsiz bir zarf iletildiği bilgisi gelince şüpheli durum olarak algılandığını belirterek, "Ekibimiz gerekli donanımı ile beraber geldi. Müdahale ettiler. Emniyetli bir şekilde zarf alındı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ankara Hıfzısıhha Laboratuvarı’nda inceleme yapıldıktan sonra neticesi belli olacak. Zarfı açmadık. İçinde ne olup olmadığına laboratuvar ortamında bakmak gerekiyor. Şüpheli değerlendirildiği için konuyu Hıfzısıhha’ya yönlendirdik. Zarfla temas eden postacı kardeşlerimizi de hastaneye gönderdik. acil bir durum yok. Sadece ihtiyaten bir yaklaşım oldu. Toplumu endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil. Münferit bir olay. Sonucundan hiçbir şey de çıkmayabilir. Ama biz yine de ihtiyatlı olalım istedik. İsimsiz ve yurt dışı kaynaklı olunca, gerekeni yaptık" dedi.

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