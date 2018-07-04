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Polis merkezinde intihar iddiası

Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdulkadir A. nezarethanade asılı bulundu

04 Temmuz 2018 20:21

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve kaldığı nezarethanede asılı bulunduğu iddia edilen 44 yaşındaki Abdulkadir A. kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Olay, pazar gecesi Birecik’teki Fırat Polis Merkezi’nde meydana geldi. Eşi Gülşen A.’yı dövüp bacağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdulkadir A. nezarethanede asılı bulundu. Battaniye kenarlarını sökerek yapığı iple intihara kalkıştığı öne sürülen Abdulkadir A., son anda fark edilip hastaneye kaldırıldı, ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Otopsisinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Abdulkadir A.’nın cenazesi Birecik’e götürülerek defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

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