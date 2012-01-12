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Polis merkezinde birbirlerini bıçakladılar İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2012 03:03

-Polis merkezinde birbirlerini bıçakladılar İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Beşiktaş'ta kahvede oyun oynarken kavga eden iki kişi, şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezinde birbirlerini bıçakladı.  Arnavutköy'deki bir kıraathanede oyun oynayan Uğur T. (40) ile Hüseyin İ. (45) çıkan tartışmada birbirlerine okey ıstakalarıyla saldırdı.  Yaşanan kavganın ardından şikayetçi olmak üzere ayrı ayrı Arnavutköy Polis Merkezine giden iki kişi, burada da tartışmayı sürdürdü.  İfade alma işlemi sırasında Hüseyin İ. üzerindeki bıçakla Uğur T'yi bacak ve kalçasından yaralarken, Uğur T. de Hüseyin İ'yi kalça ve göğsünden bıçakladı.    Olay yerine çağrılan ambulanslarla Hüseyin İ. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Uğur T. ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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