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Yaşam

Polis memurunun vurduğu öğretmen hayatını kaybetti

Olayın ardından polis memuru polis memuru Mehmet Emin B. meslektaşlarına teslim oldu

24 Aralık 2018 17:54

Şanlıurfa'da, polis memuru Mehmet Emin B.'nin tartışma sırasında tabancayla yaraladığı kayınbiraderi 33 yaşındaki Mehmet Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Ulubatlı Mahallesinde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Emin B., aynı binada oturduğu öğretmenlik yapan kayınbiraderi Mehmet Doğan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet Emin B., üzerinde taşıdığı tabancasıyla kayınbiraderi Doğan’a ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan bir lisede edebiyat öğretmeni Doğan, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Doğan, bu sabah doktorların müdahalesine  rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kayınbiraderini vurduktan sonra meslektaşlarına teslim olan polis memuru Mehmet Emin B.'nin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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