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POLİS MEMURUNU ÖLDÜREN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ KONYA (A.A)

11 Ağustos 2010 13:25

-POLİS MEMURUNU ÖLDÜREN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ KONYA (A.A) - 11.08.2010 - Konya'da bir polis memurunu radar uygulaması sırasında silahla vurarak öldüren kişinin kimliği belirlendi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ömer Durmaz'ın (36) ölümüyle  ilgili çalışma başlatan polis, Durmaz'ın şehit edildiği araçtaki radar kayıtlarını inceledi. Kırmızı renkli plakasız motosikletle radara yaklaşan kişinin saldırıyı gerçekleştiren Hakan D. (21) olduğunu tespit eden polis, zanlının şehit ettiği polis memurunun silahını da alıp kaçtığını belirledi. Üniversite mezunu ve işsiz olduğu öğrenilen Hakan D'nin motosikletini yeni aldığı bildirildi. Zanlının yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

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