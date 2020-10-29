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Polis memuru, tartıştığı komşusunu öldürdü

29 Ekim 2020 00:16

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı'yı tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay yerinde ayrılan Mustafa S. polis merkezine gidip teslim oldu.

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