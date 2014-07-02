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Polis memuru karakol önünde 'aşk cinayeti' işledi

Ankara’da takip ettiği eski sevgilisinin arabasına ateş açarak ablasıyla birlikte öldüren polis memuru Bircan T., olaya müdahale eden meslektaşının kurşunuyla hayatını kaybetti

02 Temmuz 2014 13:37

Ankara’nın Beysukent ilçesinde polis merkezi önünde meydana gelen olay da 1polis memeuru aşk yaşadığı iddia edilen Şengül Ö. İle ablası Nuray A.’nın bulunduğu arabaya tabancası ile saldırdı. Polis memuru Bircan T. ise olaya müdahale eden bir polis memurunun kurşunuyla hayatını kaybetti. İddiaya göre Şengül Ö., ablası Nuray A. ve çocuğu ile polise giderek, bir süredir beraber olduğu ancak ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız eden polis Bircan T.’yi şikâyet etti. Ancak Bircan T.’nin yeniden Şengül Ö.’yü rahatsız etmesi üzerine genç kadın yine ablası ve çocuğu ile karakola gitmek için yola çıktı. Bu sırada Şengül Ö.’yü takip eden Bircan T., Şengül Ö., ablası ve çocuğunun içinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı.

Sertaç Koç’un Milliyet’te yer alan haberine göre, olayı gören karakol önündeki görevli polis de “ateşi kes” ihtarına uymayan Bircan T.’ye silahla karşılık verdi. Saldırı sonucu Nuray A. olay yerinde, Bircan T. ve Şengül Ö. ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Otomobildeki Şengül Ö.’nün küçük çocuğu ise yara almadan kurtuldu. Olayın ardından evli ve bir çocuk sahibi olan Bircan T.’nin, bir süredir yine kendisi gibi evli ve bir çocuk sahibi olan hemşire Şengül Ö. ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

 

Ayrılmak isteyince vurdu

 

Şengül Ö.’nün aralarındaki ilişkiyi bitirmek istediği, ancak Bircan T.’nin ise karşı çıktığı iddia edildi. Bircan T. ile Şengül Ö. arasında bu nedenle anlaşmazlık yaşandığı ve kavgaların meydana geldiği iddia edildi. Öte yandan Bircan T.’nin aracıyla iki kadını karakol önüne kadar takip etmesinin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

 

15 kovan 8 isabet

 

Olayın duyulmasıyla Ankara Emniyeti alarma geçti. Olay yerinin bulunduğu polis noktasına çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay Yeri ekiplerinin bölgede yaptıkları inceleme sonucu 15 boş kovan bulundu. Şengül Ö.’nün kullandığı araca 8 adet mermi isabet ettiği anlaşıldı.

 

 

 

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