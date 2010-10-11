-POLİS MEMURU KADINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ AYDIN (A.A) - 10.10.2010 - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir polis memuru, bir kadını vurduktan sonra intihar etti. Alınan bilgiye göre, İncirliova Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sezai İol, bakkaldan dönen Pınar Kartal (26) ile Atatürk Mahallesi 110 Sokak'ta tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İol, beylik tabancası ile önce Kartal'ı daha sonra kendisini vurdu. Sezai İol, olay yerinde hayatını kaybetti. Kartal ise kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. İol ile Kartal arasında ''gönül ilişkisi'' olduğu öne sürüldü. Aydın Emniyet Müdürü Tacettin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada İol'un, İncirliova Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğunu belirterek, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini söyledi.