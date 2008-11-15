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Polis mağdurlarına vakıf

Polis kurşunuyla ölen Baran Tursun'un babası mağdurların ortak mücadelesi için oğlunun adını verdiği bir vakıf kuruyor.

15 Kasım 2008 02:00

İzmir'de "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Baran Tursun'un babası Mehmet Tursun, bu tip ölümlerin önüne geçilmesi ve aynı şekilde mağdur olanların ailelerinin bir araya gelip mücadelelerini ortaklaşa sürdürmesi için oğlunun adını verdiği bir vakıf kuruyor.
İzmir'de öldürülen Baran Tursun'un adına babasının kuracağı vakıf, siyasi hedef gözetmeden tüm "polis mağdurlarını" bir araya getirmeyi amaçlıyor. 
 
Tursun, “Siyasi içerikten uzak bu vakıfla Türkiye'deki tüm polis mağdurlarını bir araya getireceğiz. Bu tipte 48 aile olduğunu öğrendim" dedi.
Müteahhit Tursun, oğlunun ölümünün üzerinden bir yıl geçmesinin ardından başkanlığını yapmak istediği bir vakıf kurmak için harekete geçti. Son günlerde İstanbul, Bursa ve Adana'da polisin karıştığı ölümlerin artmasıyla bu fikrin doğduğunu belirten Tursun, şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye'deki tüm polis mağdurlarına ve ailelerine maddi, manevi sahip çıkmak için örgütlenmeye karar verdik. Siyasi içerikten uzak tutacağımız vakıfla, acıları dile getirip yetkililerin daha duyarlı olarak bu konuya eğilmelerini isteyeceğiz.”


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