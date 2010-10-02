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POLİS LOJMANLARINDA 3 ARAÇ KUNDAKLANDI İZMİR (A.A)

02 Ekim 2010 10:23

-POLİS LOJMANLARINDA 3 ARAÇ KUNDAKLANDI İZMİR (A.A) - 02.10.2010 - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Polis Lojmanları'nda polis memurlarına ait park halindeki 3 otomobil kundaklandı. Akevler Polis Lojmanları 104 sokağa açılan çıkmaz sokakta bulunan araçların saat 04.00 sularında yandığını gören vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi.  İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, polis memurları Ayhan İrfan'a ait 35 U 5514, Mevlüt Demir'e ait 35 UK 611 ve Yavuz İvedi'ye ait 35 AP 4441 plakalı otomobillerde maddi hasar oluştu.  Lojman yanındaki trafo binası ve istinat duvarıyla çevrelenen karanlık sokakta park eden araçların etkilendiği kundaklamanın, otomobillerin kaputları ve ön camlarına yanıcı madde dökülerek gerçekleştirildiği belirtildi.  Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çevredeki lojmanlar ve kamu binalarını kontrol etti. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için özellikle Gediz ve Aktepe semtlerinde çabalarını yoğunlaştırdı. Lojmanın karşısında bulunan benzin istasyonu ve diğer iş yerlerindeki kamera kayıtları incelemeye alındı.

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