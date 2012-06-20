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Polis lojmanlarına roketatarlı saldırı

Kaçan PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı

20 Haziran 2012 02:44

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis lojmanlarına PKK'lılarca roket atarlı saldırı düzenlendi. Roketatarın bina duvarına isabet ettiği saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yüksekova İlçesi Esentepe Mahallesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan ve polisler tarafından lojman olarak kullanılan binalara bugün saat 21.00 sıralarında PKK'lılar tarafından roket atarlı saldırı düzenlendi.
 
Roketatarın bina duvarına isabet ettiği saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Güvenliğin üst düzeyde olduğu bölgede saldırıdan sonra kaçan PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. 
 

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