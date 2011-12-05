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Yaşam

Polis kurşunuyla felç olan gence 'hasar' faturası

Bahçelievler’de, 7 Ekim 2007’de dergi satarken polisin açtığı ateş sonucunda felç olan 19 yaşındaki Ferhat Gerçek ve dört arkadaşına, Emniyet Genel Müdürlü

05 Aralık 2011 02:00


T24 - Bahçelievler’de, 7 Ekim 2007’de dergi satarken polisin açtığı ateş sonucunda felç olan 19 yaşındaki Ferhat Gerçek ve dört arkadaşına, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tazminat davası açıldı. Emniyet, Gerçek’in felç kaldığı arbede sırasında iki polis aracının 2 bin 242 TL 47 kuruşluk hasar gördüğünü belirtti.


Bir kurşun parasını istemedikleri kaldı


Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, müdürlük, ‘zarar’ın dört yıllık faiziyle birlikte halen 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Gerçek ve arkadaşlarından tahsil edilmesini istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, olaydan tam dört yıl sonra, 27 Eylül 2011’de verdiği dava dilekçesinde bir aracın 1321 TL 60 kuruş, diğerinin ise 970 TL 20 kuruş hasar gördüğü yazıldı. Bakırköy 8. Sulh Ceza Mahkemesi davayı kabul etti ve ilk duruşma 22 Kasım 2011’de görüldü. Mahkeme, Bakırköy 9. Asliye Ceza’da görülen, hem Gerçek ve dört arkadaşının hem de yedi polisin yargılandığı dava dosyasını istedi. Bir sonraki duruşma, 26 Ocak 2012’de.



Yürüyemiyor


Ferhat Gerçek, 7 Ekim 2007’de 30 arkadaşıyla birlikte Bahçelievler’de ‘Yürüyüş’ adlı sol bir dergi satıyordu. Gerçek’e göre saat 13.00’te satış başlar başlamaz birkaç polis yanlarına geldi. Kimlik gösterme tartışması, polisin bir gence tokat atmasıyla büyüdü. Taş atan grubu dağıtmak isteyen polis, copuna davrandı. Gerçek, kaçmak isterken, bir polis ateş etti. Sırtından giren kurşun Gerçek’i felç bıraktı. Arkadaşları da o gün polis tarafından dövüldüler.



Olay yeri tutanağı yedi şüpheli polisin de aralarında bulunduğu 16 polis tarafından imzalandı. Bu tutanak iddianameye temel oldu. Olaydan bir gün sonra polisler ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdi. Ferhat Gerçek ise tutanağa göre ‘yaralı bulunduğu’ halde şüpheli sayıldı. Gerçek’i felç bırakan merminin hangi silahtan çıktığını belirlemek için polislere ait 16 tabanca Adli Tıp’a gönderildi. Adli Tıp’a göre mermi deforme olup maddi kayba uğradığı için tanıya elverişli değildi. Bu yüzden hangi tabancadan atıldığı belirlenemedi.


Her iki tarafa da açılan dava halen devam ederken Gerçek’e destek için 28 Eylül 2008’de Sarıyer’de yapılan basın açıklamasının ardından gözaltına alınan Engin Çeber önce karakolda, daha sonra götürüldüğü Metris Cezaevi’nde gördüğü işkence sonucu ölmüştü.



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