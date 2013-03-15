Polis kurşununu protestoya 54 bin TL para cezası!

Kardeşlerinin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto eden Cem Aygün’ün 6 ablasına ‘kasten yaralama ve kamu görevlisine hakaret’ suçundan toplam 54 bin TL adli para cezası verildi.

Radikal gazetesinde Mesut Hasan Benli imzasıyla yayımlanan haberde; Ankara ’nın Keçiören ilçesinde 30 Ağustos 2012 günü, polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Cem Aygün'ün katledilmesini protesto eden ablalarına, toplam 54 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

Cem Aygün’ün ablaları Aylin, Sonay, Yasemin, Songül, Nazlıcan, Döndü, Aynur ile küçük yeğenleri Bedirhan Mercanoğlu ve enişteleri Ali Eker, Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne giderek olayı protesto etmiş ve gözaltındaki iki şüpheli polisi görmek istemişti.

58 yıl hapisle yargılandılar

Protesto gösterisiyle de ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, Aygün’ün 6 ablası eniştesi ve yeğenin “basit Yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, mala Zarar Verme, insan öldürmeye Teşebbüs” suçlarından 58 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep etti.

Davanın karar duruşması dün Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.Duruşmaya Aygün’ü öldürmekle suçlanan iki polis de katıldı.

Mahkeme, Aygün yeğeni ve eniştesi için beraat, abları için ise ‘kasten yaralama ve kamu görevlisine hakaret’ suçlarında 9’ar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Ceza ertelenmedi. Parayı ödemezler ise 90 gün hapis yatacaklar.