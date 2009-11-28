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Yaşam

Polis kurşunu, 16 yaşındaki hırsız ağır yaraladı

Konya'da hırsızlık için bir okulun kantinine girdiği öne sürülen 16 yaşındaki çocuk, polisin silahla vurması sonucu ağır yaralandı.

28 Kasım 2009 02:00

T24 - Konya'da hırsızlık için bir okulun kantinine girdiği öne sürülen 16 yaşındaki çocuk, polisin silahla vurması sonucu ağır yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Şerife Akkanat İlköğretim Okulu'na 3 kişinin girdiği ihbarını alan polis, harekete geçti.

Bir süre sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiğini fark eden zanlılardan 2'si kaçmayı başardı.

Polisin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya çalışan diğer zanlı 16 yaşındaki S.K. ise silahla sırtından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.K'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

S.K'nın hırsızlık suçundan poliste birçok kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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