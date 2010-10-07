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Dünya

POLİS KÖŞEYE SIKIŞTIRINCA İNTİHAR ETTİ LONDRA (A.A)

07 Ekim 2010 14:06

-POLİS KÖŞEYE SIKIŞTIRINCA İNTİHAR ETTİ LONDRA (A.A) - 10.07.2010 - İngiltere'de polisin bir haftadır aradığı ve dün gece köşeye sıkıştırmasının ardından teslim olması için ikna etmeye çalıştığı Raoul Moat adlı silahlı saldırgan hayatına son verdi. Polis, 37 yaşındaki bar fedaisinin ağır yaralı durumda hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra öldüğünü belirtti. Polisin dün gece ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Northumberland bölgesindeki Rothbury köyünde Raoul Moat'u köşeye sıkıştırdığı, Moat'un polisle pazarlık halinde olduğu ve başına silah dayadığı bildirilmişti. Moat, geçen hafta eski kız arkadaşını ve bir polis memurunu yaralamış ve eski kız arkadaşının erkek arkadaşını vurarak öldürmüştü. İngiliz polisi, Northumberland bölgesinde geçen haftadan bu yana yoğun güvenlik önlemleri alarak, halkı dikkatli olmaya çağırmıştı. Moat, kaçtığı 7 gün boyunca polise mektup göndererek tehditler savurmuştu.

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