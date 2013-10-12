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Yaşam

Polis: Köpek beni tehdit etti, vurdum

Jack Russell Terrier türü küçük köpeğinin polis memuruna yaklaşarak havlaması üzerine, polis memuru silahını çıkarıp köpeğe ateş ederek, ölümüne sebep oldu

12 Ekim 2013 15:16

ABD'nin Georgia eyaletinde 136 kilogram ağırlığındaki polis memuru, 5 kiloluk küçük köpeği kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle vurarak öldürdü.

Georgia'daki lokal televizyon kanalının haberine göre, Cherrie Shelton adlı kadının, 2 yaşındaki Patches isimli ve Jack Russell Terrier türü küçük köpeğinin polis memuruna yaklaşarak havlaması üzerine, polis memuru silahını çıkarıp köpeğe ateş ederek, ölümüne sebep oldu.

Georgia Sorgulama Departmanı'ndan haber kanalına yapılan açıklamada, polis memurunun güç kullanımında haklı olduğu bildirilirken, köpeği öldüren polis memuru için, "Saha denetimi sırasında saldırgan bir köpeğe karşı güç kullanımı gerektiren bir olaya karıştığı" ifade edildi.

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