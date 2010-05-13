Polis konvoyuna saldırı

T24- Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyetinde, polis konvoyuna düzenlenen saldırı sonucunda ilk bilgilere göre 8 polisin öldüğü belirtildi.



İnterfaks ajansının haberine göre, Dağıstan Cumhuriyetinin Sergokalin bölgesinde hareket halindeki polis konvoyu pusuya düşürüldü.



Militanların bir aracı havaya uçurması ve ardından açtıkları ateş sonucunda, 40 kişilik konvoyda yer alan 8 güvenlik görevlisinin öldüğü kaydedildi.



Resmi olmayan kaynaklar, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yaralı ile patlamanın şiddetiyle şok geçiren kişiler bulunduğunu belirtti.



İtar-Tass ajansı konvoyun, bu bölgede bulunan cep telefonu ve yerel televizyon kanalı anteninin dün gece havaya uçurulması üzerine olay yerine giderken pusuya düşürüldüğünü bildirdi.