-POLİS KOLEJİ'NE BAŞVURULAR 7 MART'TA ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Polis Koleji'ne başvuracak öğrenciler, Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) girecek ve başvurularını 7-25 Mart 2011 tarihleri arasında, öğrenim gördükleri okullara yapacak. Adayların tespiti Ortaöğretim Yerleştirme Puanı'na göre olacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara ve Bursa'da bulunan Polis Kolejlerinin, Anadolu Liselerinin fen bilimleri öğretim programlarına uygun olarak, lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olduğu belirtildi. Polis Koleji mezunlarının, Emniyet teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra komiser yardımcısı rütbesi ile Emniyet teşkilatında çalışmaya başladığı ifade edilerek, Polis Kolejlerine yerleştirme işleminin, adayların Ankara Polis Koleji'nde yapılan sınav sonucu düzenlenen başarı listesindeki sıraları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapıldığına işaret edildi. Açıklamada, Polis Koleji'ne başvuracak öğrencilerin 2011'de yapılacak SBS'ye girmek zorunda olduğuna işaret edilerek, öğrencilerin SBS için sınav ücretini yatırdıktan sonra, 7-25 Mart 2011 tarihleri arasında öğrenim gördükleri okullara elektronik ortamda başvuruda bulunacakları vurgulandı. Adayların, polis koleji başvurusu yaparken ayrıca sınav ücreti ödemeyecekleri belirtildi. Açıklamaya göre, Polis Koleji'ne giriş sınavına katılacak adayların tespiti Ortaöğretim Yerleştirme Puanı'na (OYP) göre olacak. OYP değerlendirilmesi sonucunda, erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı yapılacak. Polis Koleji'ne giriş sınavına OYP'ye göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, o yıl Kolej'e alınacak öğrenci sayısının yirmi katına kadar öğrenci çağrılabilecek. Başvuran adaylar arasından, giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların değerlendirilmesi OYP'ye göre yapıldıktan sonra, adayların başarı ve puan durumları Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Ankara Polis Koleji Müdürlüğü'ne verilecek. Polis Koleji giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar 7 Temmuz 2011 tarihinden itibaren ''http://www.egm.gov.tr, http://www.poliskoleji.k12.tr ve http://oges.meb.gov.tr'' internet sitelerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Polis Koleji'ne giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar internet adreslerinde ilanen duyurulduktan sonra başarılı olan adaylar, SBS sınavına başvurdukları İl Emniyet Müdürlüklerinin Eğitim Şube Müdürlüklerine başvuracak. -SINAV TARİHLERİ- Açıklamaya göre, Polis Koleji giriş sınavına katılan adaylar, öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce onaylanmış öğrenim durum belgesinin bir örneği ve diploma fotokopisi, nüfus cüzdanının aslı ve bir fotokopisi, 7 vesikalık fotoğraf ile mülakat ve beden eğitimi sınavında kullanılmak üzere şort ve spor kıyafetleri yanında bulunduracak. Polis Koleji giriş sınavının takvimi şöyle: -Mülakat: 25–26-27 Temmuz 2011, saat: 08.00 -Beden eğitim sınavı: 28 Temmuz 2011, saat: 08.00 -Yazılı (test) sınav: 29 Temmuz 2011, Saat: 10.00 Mülakatta, adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecek. Mülakatta başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacak. Beden eğitimi sınavı, zamana karşı puanlama usulü yapılacak. Adaylar, sıçrama, şınav, mekik ve koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacak. Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılacak. Yazılı sınav, matematik, fen, Türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil sorularının yer aldığı testlerden oluşacak. Sınava katılan ve yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar, asıl ve yedek durumlarına göre ilan edilecek ve 8 Temmuz 2011 tarihinde adaylar Ankara Polis Koleji'nde intibak eğitimine alınacak. 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılacak. Sınavda başarılı olan aday öğrencilere, okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılacak. Adayın yüzünde ve görülen yerlerinde eşgal belirleyici iz, ağız, diş ve çene yapısında bozukluk, düz tabanlık ve renk körlüğü olmayacak. Ayrıca, adayların her iki gözünün sıfır derece olması isteniyor. Açıklamada, adayların Polis Koleji'ne Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesindeki şartları taşıması gerektiği de kaydedildi.