Polis kokartı takıp uyuşturucu satan şüpheli, tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kemerine polis kokartı takıp, uyuşturucu sattığı belirlenen K.T. tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi\'nde oturan K.T.\'nin cezaevi firarisi olduğunu ve kemerine taktığı polis kokartı ve silah ile kendisini gizleyip uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan K.T\'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 mermi, polis kokartı, 10 gram metamfetamin, 15 ecstasy hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği bir başka operasyonda ise kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapan, hakkında 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

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