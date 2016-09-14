Polis, kendisini ‘FETÖ'cü olmakla suçlayan AKP’li gençlik kolları başkanını öldürdü!

İzmir’in Aliağa İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli polis memuru E.K., kendisini ‘FETÖ’ üyesi olmakla suçladığı öne sürülen aynı hastanede görev yapan güvenlik görevlisi olan ve aynı zamanda Şakran AKP Gençlik Kolları Başkanı Yalçın Çakar'ı tabancayla vurdu. Çakar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Aliağa Devlet Hastanesi'nde görevli polis memuru E.K., bugün öğleden sonra aynı hastanede görev yapan güvenlik görevlisi 35 yaşındaki Yalçın Çakar'ı odasına çağırdı. Polis memuru E.K. ile kendisini ‘FETÖ’ üyesi olmakla suçladığı iddia edilen Çakar arasında, bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., beylik tabancasını çekip, Çakar'a, yakın mesafeden 6 el ateş etti.

Silah sesleri üzerine odaya giren diğer polis memurları ile hastane personeli, Çakar'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Ağır yaralanan Yalçın Çakar, ilk müdahalesi görev yaptığı hastanede yapıldıktan sonra Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Çakar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından polis memuru E.K., meslektaşlarına teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.