Polis, kazayla polisi vurdu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen bir asker eğlencesinde, çıkan olaylarda 1 polis memuru şehit olurken, 2 polis memuru ise yaralandı.



Askere gidecek olan mahalle gençleri için bir Sapanca'da asker eğlencesi düzenlendi. Dilekçe ile izin alınarak gerçekleştirilen asker eğlencesini kontrol etmek ve saat 24:00 te sonlandırılmasını ikaz etmek üzere sivil polis ekibi bölgeye gitti. Bölgeye gelen polis memurlarına alkollü olduğu öğrenilen kimliği açıklanmayan bir şahıs küfürlü sözler ve hakaretler edince polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Şahsın gözaltına alınması sırasında bir grup toplanarak polislere mukavemette bulununca görevli ekipte bulunan polislerden Murat İpek kalabalığın dağılması için 3 el havaya ateş etti. Çıkan kargaşa sırasında polis memuru Murat İpek'in silahının kazaen tekrar ateş alması sonucunda görevli ekipte bulunan polis memuru Ahmet Sargın (41) yaralandı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Sargın arkadaşları tarafından kaldırıldığı Sapanca ilçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sargın'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Öte yandan çıkan olaylar sırasında kazen arkadaşının ölümüne neden olan Murat İpek (33) ile Nahit Konca (34) mahalle halkı tarafından darp edilerek yaralandı. Yaralı polisler kaldırıldıkları Toyotasa Travmatoloji ve İlkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



